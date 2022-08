Les prochaines nuits propices à l'observation des étoiles filantes

Les prochaines nuits seront à nouveau le théâtre de nombreuses étoiles filantes, en particulier la nuit du vendredi au samedi. La pluie de météores Perséides passera alors à nouveau près de la Terre. La pleine lune pourrait cependant gâcher quelque peu le spectacle, a relevé jeudi Francis Verbeeck, de l'Observatoire royal de Belgique.

Les personnes se trouvant dans un endroit sombre pourront toutefois observer jusqu'à une vingtaine de météores par heure aux instants les plus propices à leur admiration, évalue Francis Verbeeck. "Dans de bonnes conditions, cela pourrait même être beaucoup plus: environ un par minute." Les étoiles filantes sont des particules de poussière provenant de l'espace qui se consument en pénétrant dans l'atmosphère à une grande vitesse. Elles laissent ainsi derrière elles une trainée de lumière. Les étoiles filantes sont visibles toute la nuit, mais en particulier au petit matin où il y en aura de plus en plus à observer. "C'est donc une bonne idée de se lever un peu plus tôt", sourit M. Verbeeck. (Belga)