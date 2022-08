Mondiaux de paracyclisme - Celen champion du monde du contre-la-montre, Hordies en bronze, Van de Steene 9e

Tim Celen a remporté le contre-la-montre (catégorie MT2) lors des Championnats du monde de paracyclisme à Baie-Comeau, au Canada, jeudi. Maxime Hordies a décroché la médaille de bronze en catégorie MH1.

Celen, qui a parcouru les 18,9 km en 33:39,26, a devancé de 45.77 secondes l'Allemand Maximilian Jäger et de 1:35.70 l'Australien Stuart Jones. Hordies a terminé en 50:17.03 à 2:35.57 du vainqueur, l'Italien Fabrizio Cornegliani (47:41.46). Le Sud-Africain Nicolas Pieter du Preez a pris la deuxième place (48:54.82). Plus tard dans la soirée, Jonas Van de Steene a pris la 9e place du chrono en catégorie MH4. Il a couvert les 18,9 km en 30:33.04, terminant à 2:22.51 du vainqueur, le Néerlandais Jetze Plat. Ce dernier s'est imposé en 28:10.53 devant l'Autrichien Thomas Frühwirth (28:49.32) et le Polonais Rafal Wilk (29:37.86). Samedi, Hordies, Van de Steene et Celen participeront à la course sur route. Hordies s'est imposé en 2019 et Celen est le champion du monde en titre. (Belga)