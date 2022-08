"Pas encore de perturbation majeure due à la sécheresse"

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines dans notre pays n'a pas encore sérieusement affecté les processus de production des principaux secteurs économiques, indique jeudi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) sur base d'une enquête menée auprès de ses fédérations sectorielles les plus grandes et les plus intensives en eau.

Selon la fédération patronale, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi la sécheresse n'a pas encore entraîné une perturbation du processus de production. Tout d'abord, la capacité de production et la demande sont réduites prendant la période estivale. Les entreprises ont sans doute anticipé en prévoyant plus d'approvisionnement en marchandises par le rail ou la route. Elles ont également investi pour réduire la consommation d'eau. Cela n'empêche pas les secteurs et les entreprises de surveiller "en permanence la situation". "Plus la vague de chaleur se prolonge et plus la pluie n'arrive pas, plus l'impact sur les entreprises sera important. Les fédérations sectorielles sont actuellement particulièrement préoccupées par le faible niveau des cours d'eau - et du Rhin en particulier - car cela peut perturber l'approvisionnement en matières premières", indique encore la FEB. D'autant qu'à l'approche de la fin des vacances, les capacités de production et la demande vont à nouveau augmenter. (Belga)