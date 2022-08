Royaume-Uni: arrestation d'un des "Beatles" présumés de l'EI

Un Britannique accusé de faire partie d'une cellule de ravisseurs et d'assassins du groupe État islamique (EI), connue sous le nom de "Beatles", a été arrêté au Royaume-Uni mercredi, selon les médias britanniques.Aine Davis, 38 ans, a été arrêté après avoir atterri à l'aéroport de Luton, au nord-ouest de Londres, sur un vol en provenance de Turquie, où il venait de purger une peine de prison pour des actes de terrorisme, ont annoncé plusieurs médias britanniques, dont la BBC. M. Davis est accusé de faire partie d'une cellule de ravisseurs et d'assassins de l'EI qui a enlevé des dizaines d'étrangers en Syrie entre 2012 et 2015. Les otages avaient surnommé le groupe de jihadistes "Beatles" en raison de leur accent britannique. La Metropolitan Police, qui s'occupe des enquêtes antiterroristes au Royaume-Uni, a fait savoir dans un communiqué qu'elle avait arrêté un homme à l'aéroport de Luton qui se trouvait actuellement "en garde à vue", sans préciser son nom. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a quant à lui déclaré dans un communiqué qu'un ressortissant britannique avait été expulsé de la Turquie vers le Royaume-Uni mais qu'il était "inapproprié de donner davantage d'informations alors que les enquêtes de police sont en cours". (Belga)