Serie A - Kostic quitte l'Eintracht pour la Juventus

Le milieu gauche de l'Eintracht Francfort Filip Kostic s'est engagé jeudi en faveur de la Juventus Turin, où il rejoint notamment son compatriote serbe Dusan Vlahovic.

"Filip Kostic est arrivé à l'aéroport de Caselle pour la visite médicale à la Juve", a annoncé la "Vieille dame" sur son site en diffusant notamment des images du joueur passant ses tests et une vidéo de l'accueil enthousiaste de supporters. Le contrat de l'international serbe de 29 ans a été déposé auprès de la Ligue italienne de football, qui l'a fait apparaître en soirée sur son propre site dans sa liste actualisée des transferts estivaux. Si la Juve n'a pas encore communiqué les détails de l'opération, Kostic s'est engagé pour trois ans, selon la Gazzetta dello Sport, qui évoque une indemnité d'un peu plus de 15 millions d'euros versée par les Bianconeri. L'Eintracht avait acté ce départ en ne retenant pas son milieu pour la Supercoupe de l'UEFA mercredi contre le Real Madrid (0-2). Kostic, qui a également porté les couleurs de Stuttgart et Hambourg en Bundesliga, avait notamment été l'un des artisans du sacre de Francfort la saison dernière en Europa League. L'international serbe (48 sélections), réputé pour ses qualités pour déborder à gauche et centrer, retrouve à la Juventus son compatriote et coéquipier de sélection Dusan Vlahovic, arrivé en janvier à la pointe des Bianconeri. L'occasion pour les deux joueurs de parfaire leurs automatismes en vue du Mondial où la Serbie affrontera le Brésil, le Cameroun et la Suisse. Le latéral gauche de la Juve Luca Pellegrini pourrait, lui, faire le chemin inverse: les médias italiens ont évoqué des discussions avancées pour un prêt de l'Italien âgé de 23 ans à l'Eintracht. (Belga)