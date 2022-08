Talibans au pouvoir en Afghanistan - Arrivée en Espagne d'un vol de réfugiés afghans

Un avion transportant quelque 300 Afghans ayant travaillé pour l'Espagne et leurs familles est arrivé du Pakistan à Madrid mercredi, presque un an après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul.Le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares s'est rendu à la base aérienne Torrejon de Ardoz de Madrid pour les rencontrer. Le vol y a atterri vers 22H15 (20H15 GMT). Le gouvernement va maintenant "aider ces gens à s'intégrer, considérant qu'il sera difficile pour eux de retourner en Afghanistan dans un futur proche", a déclaré le ministre à la presse. Comme d'autres pays occidentaux, l'Espagne a peiné à évacuer les Afghans ayant aidé ses troupes et ses diplomates en août 2021, lorsque les talibans, progressant rapidement à travers le pays, ont fini par prendre Kaboul. Lors de la prise de pouvoir par les talibans et du chaotique retrait occidental, Madrid avait réussi à évacuer plus de 2.000 personnes. La plupart était des Afghans menacés de représailles par les islamistes pour avoir travaillé pour l'armée ou l'ambassade espagnoles durant les presque deux décennies de présence de l'Otan en Afghanistan. Mais les vols avaient dû s'arrêter une fois que les derniers soldats américains qui protégeaient l'aéroport de Kaboul avaient quitté le pays fin août 2021. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait promis à l'époque que l'Espagne "ne se désintéressera pas des Afghans qui sont restés" dans leur pays mais voulaient le quitter. Depuis, quelques vols ont ramené plusieurs centaines d'Afghans en Espagne, qui sont passés pour ce faire par d'autres pays, comme le Pakistan, la Turquie et l'Iran. Madrid a envoyé quelque 27.000 soldats en Afghanistan durant ses presque 20 années d'implication dans le conflit. 102 militaires espagnols y ont laissé la vie. (Belga)