Tensions à Taïwan - Taïwan mène des exercices militaires après les menaces répétées de Pékin

L'armée taïwanaise a procédé à un nouvel exercice à munitions réelles jeudi, après que Pékin a mis fin à ses plus importantes manoeuvres militaires jamais organisés autour de l'île.Les forces taïwanaises ont effectué des tirs d'obusiers et de fusées éclairantes dans le cadre de cet exercice de défense, a expliqué à l'AFP Lou Woei-jye, porte-parole du 8e corps d'armée. Ces manoeuvres dans le comté de Pingtung (sud), démarrées à 08H30 (00H30 GMT), ont duré une heure, a-t-il ajouté. Une retransmission en direct a montré des pièces d'artillerie alignées sur la côte et des soldats, répartis en unités, tirant l'un après l'autre les obusiers vers le large. Taïwan avait déjà mené un exercice militaire mardi à Pingtung. Des centaines d'hommes ont participé à ces deux sessions, selon l'armée. Les autorités ont minimisé la portée de ces exercices, assurant qu'ils étaient déjà programmés et n'étaient pas une réponse à ceux de la Chine. "Nous avons deux objectifs dans les exercices, le premier est de s'assurer du bon état de l'artillerie et de sa bonne maintenance et le second est de confirmer les résultats de l'an dernier", a expliqué M. Lou, en référence à des exercices militaires en 2021. Pékin avait annoncé mercredi la fin de ses manoeuvres, déclarant que ses forces avaient "mené à bien diverses tâches" dans le détroit de Taïwan tout en promettant de continuer à patrouiller dans ses eaux. Mais dans la même déclaration, la Chine assurait qu'elle "continuera à mener des entraînements militaires et à se préparer à la guerre". Parallèlement, le Bureau chinois des affaires taïwanaises déclarait mercredi dans un livre blanc que Pékin ne renonce "pas à l'usage de la force" contre son voisin et se réservait "la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires". (Belga)