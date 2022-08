Challenger Pro League - Virton et le RWDM partagent, Lommel premier vainqueur de la saison

Deux matchs figuraient vendredi au programme de la première journée de la Challenger Pro League. Virton et le RWDM ont partagé l'enjeu (1-1) alors que Lommel est allé s'imposer à Dender (1-4).

Le duel entre les Gaumais et les Bruxellois est resté indécis jusque dans les dernières minutes. Souleymane Anne a donné l'avance à l'Excelsior sur penalty (87e, 1-0) et Mickael Biron a égalisé pour le RWDM, qui a terminé deuxième la saison dernière (90e+3) Le promu Dender s'est montré très enthousiastes au coup d'envoi à l'image de Nicolas Rajsel, qui a déboulé sur le flanc (8e). Lommel a répliqué et Xavier Gies a effectué un premier arrêt (9e) avant de s'incliner sur un centre-tir de Rafik Belghali (12e, 0-1). Peu après, Caio Roque a doublé l'écart pour les visiteurs (15e, 0-2). Sur un contre, Dylan Ragolle a permis à Rajsel d'inscrire son premier but (20e, 1-2). Les attaquants visiteurs s'étaient présentés deux fois devant le gardien de Dender quand Kobe Cools a reçu deux cartes jaunes d'affilée (67e) pour avoir contesté le penalty accordé par l'arbitre et transformé par Caue Vinicius (68e, 1-3). Nassim Chadli a encore alourdi le score (90e+3, 1-4). (Belga)