Championnats du monde de paracyclisme - Louis Clincke décroche la médaille d'argent sur le chrono dans la catégorie MC4

Louis Clincke a remporté la médaille d'argent sur le contre-la-montre dans la catégorie MC4 lors des championnats du monde de paracyclisme vendredi à Baie-Comeau au Canada.Sur un parcours de 28,4 km, Clincke a signé un chrono de 39:31.27, terminant à 1:04.34 du Britannique George Peasgood. L'Irlandais Ronan Grimes a lui pris la 3e place à 1:30.91 Dans la catégorie MB, Milan Thomas et son pilote Jonas Goeman ont pris la 6e place du contre-la-montre avec un chrono de 36:53.29 sur 28,4 km. L'or est revenu aux Néerlandais Tristan Bangma et Patrick Bos en 34:53.21. Plus tôt vendredi, Ewoud Vromant a remporté le titre mondial dans la catégorie MC2. Jeudi, Tim Celen a été champion du monde du chrono dans la catégorie MT2 et le handbiker Maxime Hordies a lui décroché le bronze dans le chrono en MH1. (Belga)