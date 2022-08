Championnats européens - Programme des Belges samedi

Programme des Belges engagés samedi aux championnats européens multisports de Munich, du 11 au 21 août en Allemagne où la Belgique est représentée dans huit des neuf sports au menu de cette deuxième édition:13 août: AVIRON (09h35) Quatre de couple Finale B - Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys s.r. (09h45) Skiff poids légers Demi-finales A/B - Marlon Colpaert CYCLISME SUR PISTE (11h46) Poursuite individuelle - Qualifications (d) - Katrijn De Clercq, Marith Vanhove (12h50) Poursuite individuelle - Qualifications (m) - Thibaut Bernard et Brent Van Mulders (18h22) (18h28) Poursuite individuelle - Petite finale (d) - Katrijn De Clercq, Marith Vanhove s.r. (18h28) Poursuite individuelle - Finale (d) - Katrijn De Clercq, Marith Vanhove s.r. (19h25) Poursuite individuelle - Petite finale (m) - Thibaut Bernard et Brent Van Mulders s.r. (19h32) Poursuite individuelle - Finale (m) - Thibaut Bernard et Brent Van Mulders s.r. (19h46) Course par élimination - Finale (d) - Lotte Kopecky (20h14) Scratch 15 km - Finale (m) - - Jules Hesters ESCALADE (09h00): demi-finales dames en difficulté (lead) - Chloé Caulier (16h00): finale dames en difficulté (lead) - Chloé Caulier s.r. GYMNASTIQUE (14h00) Finale par équipes dames - Belgique (Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Noémie Louon et Fien Enghels) TENNIS DE TABLE (10h35) Tour préliminaire double mixte - Margo Degraef/Michael Tauber (Isr)-Carlos Caballero/Sofia Xuan Zhang (Esp) (17h05) Tour préliminaire double dames - Margo Degraef/Sofia-Xuan Zhang (Esp)-Amelie Solja (Aut)/Marketa Sevcikova (Tch) (18h15) Tour préliminaire double messieurs - Adrien Rassenfosse/Borgar Haug (Nor)-Yaroslav Zhmudenko/Anton Limonov (Ukr) TRIATHLON (16h00) Elites messieurs - Jelle Geens, Noah Servais et Erwin Vanderplancke (Belga)