Deux fois plus de demandes de plans de paiement pour les factures d'énergie

Les plus grands fournisseurs d'énergie recensent deux fois plus de demandes de plans de paiement qu'en 2021, rapporte Het Laatste Nieuws vendredi."Par rapport à l'année dernière, nous avons 2,5 fois plus de demandes de plan de paiement", indique TotalEnergies, quatrième fournisseur en Belgique. Mega a également vu la proportion de clients concernés augmenter au cours des derniers mois, passant de 1 % à 2,5 % du total. Les autres fournisseurs parlent tous d'une "augmentation significative". Tant les clients bénéficiant d'un tarif commercial que ceux bénéficiant d'un tarif social sont concernés. En outre, les fournisseurs constatent que non seulement le paiement de la facture finale devient plus problématique, mais aussi que de plus en plus de clients sont incapables d'honorer leurs paiements anticipés. Cette augmentation s'explique par la flambée des prix de l'énergie, qui ont grimpé depuis septembre et n'ont pas encore rechuté. Selon les chiffres du régulateur du marché de l'énergie en Flandre (VREG), la facture annuelle moyenne pour un contrat de gaz naturel conclu en juillet a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré. (Belga)