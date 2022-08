Euro juniors de gymnastique - La Belgique 7e dans l'épreuve par équipes féminines

Outre les championnats seniors, les championnats d'Europe juniors de gymnastique artistique se déroulent actuellement à Munich en Allemagne. Vendredi, l'équipe féminine belge a pris la 7e place avec un score de 142.763 points.

La compétition s'est déroulée selon le format 5-4-3. Chaque équipe est composée de cinq gymnastes, quatre effectuent chaque agrès et les trois meilleurs résultats sont pris en compte. La Belgique était représentée par Eva Bruynseels, Aberdeen O'Driscoll, Yelena Devreker, Hanne Degryse et Naomi Descamps. Elles ont totalisé successivement 35.466 points à la poutre, 36.266 au sol, 36.765 au saut et 34.266 aux barres asymétriques. L'Italie a pris la première place avec 153.996 points devant la Roumanie (150.495), l'Allemagne (150.329), la Grande-Bretagne (147.563), la France (146.995) et la République tchèque (144.328). Aucune Belge ne s'est qualfiiée pour une finale aux agrès. (Belga)