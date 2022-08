Jupiler Pro League - Antwerp - Union Saint-Gilloise reporté au 31 août

Initialement prévu le 20 août, la rencontre entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise a été reportée au 31 août (20h30), a indiqué la Pro League vendredi.

Ce report s'explique par la qualification du Great Old pour les barrages de la Conference League. Après avoir écarté Lillestrom jeudi, les Anversois affronteront les Turcs de Basaksehir les 18 et 25 août au dernier tour préliminaire de cette troisième compétition européenne interclubs. Le match Anderlecht - La Gantoise avait déjà été reporté pour les mêmes raisons. Programmé dans un premier temps le 21 août, le duel entre les Mauves et les Buffalos aura lieu le 1er septembre (20h30). Anderlecht affrontera les Young Boys de Berne les 18 et 25 août en barrages de la Conference League. La Gantoise sera opposée à l'Omonia Nicosie aux mêmes dates en barrages de l'Europa League. Pour rappel, l'Union Saint-Gilloise, éliminée par les Glasgow Rangers au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, disputera les poules de l'Europa League à partir du 8 septembre. Le tirage au sort de la phase de groupes se tiendra le 26 août. (Belga)