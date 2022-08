Les Belges à l'étranger - Dortmund, avec Thomas Meunier et Thorgan Hazard, s'impose à Fribourg

Mené 1-0, Dortmund s'est imposé 1-3 vendredi à Fribourg dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Allemagne de football. Titulaires chez les Borussen, Thomas Meunier et Thorgan Hazard ont été remplacés respectivement au repos et à la 64e. Hugo Siquet est lui resté sur le banc à Fribourg

Au repos, Fribourg menait logiquement face à un Dortmund sans imagination grâce à un but de Michael Gregoritsch, arrivé cet été d'Augsbourg (35e, 1-0). Le scénario de la reprise a été différent puisque Jamie Bynoe-Gittens, le remplaçant de Hazard, a égalisé (77e, 1-1). Peu après, Youssoufa Moukoko a porté les visiteurs au commandement (84e, 1-2) et Marius Wolf, le substitut de Meunier, a assuré la victoire (88e, 1-3). Au classement, Dortmund compte six points et Fribourg trois. (Belga)