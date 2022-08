Les entreprises de construction ralenties par les fortes chaleurs

La productivité des entreprises de construction souffre également des températures caniculaires, rapporte vendredi la Confédération Construction, qui défend les intérêts de plus de 16.000 entreprises du secteur. La perte de productivité reste limitée entre 25 et 29 degrés mais "s'avère énorme" au-delà de 30 degrés.

L'organisation indique que de nombreuses entreprises de construction prennent des mesures exceptionnelles face à la vague de chaleur, notamment le début anticipé de la journée de travail et des pauses supplémentaires. Cependant, selon une enquête de la confédération, une perte de productivité d'environ 10% touche 65% des sociétés de construction en cas de températures comprises entre 25 et 29 degrés. Lorsque le mercure atteint 35 degrés, 20% des entreprises de construction évoquent même une quasi-interruption des activités. "C'est compréhensible, car il faut évidemment que les conditions restent supportables pour nos travailleurs, mais certains matériaux ne résistent absolument pas à cette chaleur. Pour le secteur de la construction, cette vague de chaleur n'est pas une bonne nouvelle", confirme Niko Demeester, CEO de la Confédération Construction. "Si le nombre de jours très chauds reste limité, l'impact sur les délais des travaux de construction sera également assez minime, mais si nous sommes confrontés à des périodes de chaleur de plus en plus longues, il pourrait y avoir des conséquences pour le client final." (Belga)