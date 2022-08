Lotto Super League - Anderlecht, Genk et Malines débutent par une victoire

Anderlecht, Genk et Malines ont chacun débuté leur saison de Lotto Super League, le championnat de Belgique de football féminin, par une victoire vendredi.

Champion en titre, Anderlecht s'est facilement imposé 3-0 contre Alost avec des buts d'Esther Buabadi (7e), Lola Wajnblum (36e) et Marie Minnaert (68e). Genk, de son côté, l'a emporté 1-2 sur le terrain du Fémina White Star Woluwe. Nouveau venu au sein de l'élite, Malines a lui débuté par une victoire 0-1 sur le terrain de Charleroi. Lisa Vanhentenrijk a inscrit le seul but de la partie en seconde période (56e). Samedi, deux matches sont encore au programme avec La Gantoise-Oud-Heverlee Louvain (13h30) et Zulte Waregem-Club de Bruges (16h00). (Belga)