Quick-Step lance son équipe de développement en 2023 avec Soudal-Quick Step Devo Team

L'année prochaine, Quick-Step-Alpha Vinyl aura une équipe de jeunes baptisée Soudal - Quick-Step Devo Team. Elle aura pour objectif de repérer de jeunes talents et de les intégrer dans une structure où ils pourront grandir, en vue de rejoindre à terme l'équipe WorldTour de Patrick Lefevere (Soudal-Quick-Step à partir de 2023).La base de l'équipe des jeunes sera l'actuelle équipe continentale Elevate p/b Home Solution-Soenens. Son directeur d'équipe, Bart Roosens, dirigera le projet avec le directeur sportif Kevin Hulsmans, un ancien coureur de Quick-Step. "Team Elevate s'intégrera dans la structure du Wolfpack, avec une logistique et une expertise communes, donnant aux meilleurs jeunes talents une plateforme pour grandir et briller", a-t-on appris vendredi. Pour Lefevere, ce nouveau projet est "une opportunité fantastique pour toutes les personnes impliquées de faire quelque chose de spécial et de traquer les meilleurs jeunes talents afin de leur donner une chance de devenir un membre fiable de notre équipe WorldTour". Le manager de Quick-Step fait référence à une précédente "expérience fantastique" avec l'équipe Klein Constance, qui a fait éclore des talents tels que Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal, Enric Mas et Maximilian Schachmann. "J'espère que nous pourrons reproduire quelque chose de ce type. Je suis convaincu que tout le monde soutiendra cette démarche", a conclu Lefevere. (Belga)