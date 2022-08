Tour de Scandinavie féminin - 4e étape: les classements

Les classements du Tour de Scandinavie féminin (WorldTour) après la quatrième étape courue vendredi sur 119 kilomètres entre Askim et Mysen:Classement de l'étape: 1. Alexandra Manly (Aus/Team BikeExchange-Jayco) en 2h53:44 2. Chloe Hosking (Aus) m.t. 3. Laura Tomasi (Ita) 4. Alice Barnes (G-B); 5. Anouska Koster (P-B); 6. Marianne Vos (P-B); 7. Sofia Bertizzolo (Ita); 8. Lucinda Brand (P-B); 9. Emilia Fahlin (Suè); 10. Shari Bossuyt; 11. Barbara Guarischi (Ita); 12. Megan Jastrab (USA); 13. Floortje Mackaij (P-B); 14. Ruby Roseman-Gannon (Aus); 15. Susanne Andersen (Nor); 16. Elena Cecchini (Ita); 17. Gladys Verhulst (Fra); 18. Marthe Truyen; 19. Femke Markus (P-B); 20. Tereza Neumanova (Tch) ... 27. Marion Norbert Riberolle; 46. Valerie Demey; 78. Julie Van de Velde; 95. Justine Ghekiere à 2:15; 107. Amber Aernouts 16:36 Classement général: 1. Marianne Vos (P-B/Team Jumbo-Visma) en 13h21:52 2. Alexandra Manly (Aus) à 0:20 3. Shari Bossuyt 0:22 4. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan) 0:24; 5. Sofia Bertizzolo (Ita) 0:30; 6. Floortje Mackaij (P-B); 7. Megan Jastrab (USA); 8. Gladys Verhulst (Fra); 9. Marthe Truyen; 10. Susanne Andersen (Nor); 11. Margaux Vigie (Fra); 12. Ingvild Gaskjenn (Nor); 13. Yara Kastelijn (P-B); 14. Eugenia Bujak (Sln); 15. Blanka Vas (Hon); 16. Ruby Roseman-Gannon (Aus); 17. Eugénie Duval (Fra); 18. Alison Jackson (Can); 19. Katrine Aalerud (Nor); 20. Laura Tomasi (Ita) 0:32 ... 52. Julie Van de Velde 0:42; 53. Valerie Demey; 81. Justine Ghekiere 2:57; 86. Marion Norbert Riberolle 5:00; 102. Amber Aernouts 25:12 (Belga)