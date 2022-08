Championnats européens - Les Belgian Hammers avec Geens, Vanderplancke, Barthelemy et Vermeylen dans le relais

Jelle Geens, Erwin Vanderplancke, Valérie Barthelemy et Jolien Vermeylen défendront les couleurs belges dans le relais mixte des championnats d'Europe de triathlon dimanche à Munich. Geens, Barthelemy et Vermeylen étaient déjà assurés de leur place au sein de la sélection que vient compléter Vanderplancke.

Samedi, Jelle Geens s'est classé 5e de la course messieurs, qu' Erwin Vanderplancke a terminée en 38e position. Vendredi, Valérie Barthelemy avait pris la 14e place de la course dames, tandis que Jolien Vermeylen avait abandonné après une chute. Il y a quatre ans, lors de la première édition des championnats européens à Glasgow, les Belgian Hammers avaient décroché la médaille de bronze. Présents en Ecosse, Marten Van Riel et Claire Michel sont cette fois absents en raison d'une blessure. "La France est imbattable", a déclaré Jelle Geens samedi. "Après, l'Allemagne pourrait aussi être difficile à battre, mais la lutte pour la 3e place reste ouverte. Nous aurons des opportunités avec Erwin, Jolien et Valérie, qui est toujours bonne en relais. Cette année à Leeds, nous avons déjà pris la 5e place sans Claire et Maarten. Il nous faudra un peu de chance, mais elle nous sourira peut-être demain, contrairement à aujourd'hui". Le relais mixte débutera dimanche à 18 heures. (Belga)