Euro de natation - Valentine Dumont en demi-finales du 200 m libre avec le 7e chrono des séries

Valentine Dumont s'est qualifiée pour les demi-finales du 200 m libre, samedi matin aux championnats d'Europe de natation de Rome. La détentrice du record de Belgique, placée dans la ligne d'eau N.3 de la 4e et dernière série a terminé 2e de sa course et signé en 2:00.12 le 7e chrono des 40 concurrentes.

Valentine Dumont, 22 ans, avait pris la 7e place en finale de l'Euro de Budapest l'an dernier. Samedi matin, elle s'est approchée à 2.14 secondes de son record national (1:57.98 établi en demi-finales de l'Euro de Budapest le 21 mai 2021). L'Allemande Isabel Marie Gose a réalisé le meilleur temps de la matinée en 1:59.17 dans la 4e course, celle de Dumont. Les demi-finales sont programmées en début de soirée à partir de 18h00. La finale se nagera dimanche soir (19h08). La Namuroise avait terminé 10e des demi-finales du 100 m libre jeudi. Elle doit encore disputer le 400 m libre (mardi) dans la capitale italienne (Belga)