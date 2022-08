Evacuation en Espagne d'un camp de vacances flamand à cause d'un incendie

Un camp de vacances organisé par Kazou, le service de jeunesse de la mutualité chrétienne en Flandre, qui se déroule dans la ville espagnole de Platja d'Aro sur la Costa Brava, a été brièvement évacué samedi dans la soirée en raison d'un incendie, a indiqué à Belga la directrice de Kazou, Kristien Van Mechelen. Le feu a pu être rapidement éteint, ce qui a permis aux 48 participants de regagner leur campement. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée."Un incendie s'est déclaré dans le domaine, ce qui a mené à l'évacuation de tout le site par mesure de précaution", avait expliqué Mme Van Mechelen. "Mais il n'y a aucun danger pour nos membres", avait-elle souligné. Une heure plus tard, le feu était déjà éteint et tous les jeunes vacanciers (48 enfants âgés de 13 à 14 ans) avaient pu regagner leur lieu de villégiature. (Belga)