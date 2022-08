Intempéries - La saison des pluies au Guatemala a fait déjà 28 morts

La saison des pluies au Guatemala a déjà fait 28 morts depuis mai, pour la plupart victimes de glissements de terrain, et a touché plus de deux millions de personnes, ont annoncé samedi les secours.Dix des victimes sont décédées à la suites de glissements de terrain dans le département de Alta Verapaz (nord), peuplé d'indigènes, a précisé la Coordination pour la réduction des catastrophes (Conred) dans un rapport. Parmi les morts victimes des glissements de terrain figure une mère et ses six enfants, ainsi que trois frères mineurs, toujours parmi la population indigène. "Le département le plus touché par les pluies a été celui de Izabal: dans la commune d'Estor (nord-est, sur la côte des Caraïbes) on compte cinq inondations et des dommages sur les récoltes", a déclaré le porte-parole de la Conred, Rodolfo Garcia. Il y a eu en outre des glissements de terrain dans les départements de Guatemala, où se trouve la capitale, d'Alta Verapaz (nord) et de Retalhuleu (sud), toujours selon le rapport. D'après le porte-parole, 326 personnes ont été évacuées et se trouvent dans des auberges. Les régions les plus affectées sont celles où vivent principalement des populations indigènes, qui sont les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Près de 60% des 17 millions d'habitants du Guatemala vivent dans la pauvreté. Les pluies ont causé en 2021 la mort de 35 personnes et fait trois disparus, dix-sept blessés et quelque 1,5 million de personnes ont été affectées. Près de 12.000 personnes avaient dû être évacuées. La saison des pluies, qui s'étend de mai à novembre, fait chaque année des centaines de morts en Amérique centrale, l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. (Belga)