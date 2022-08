Pérou: des touristes protestent contre la suspension des entrées au Machu Picchu

Une suspension vendredi de la vente de billets pour accéder à la citadelle inca du Machu Picchu, dans le sud-est du Pérou, a suscité la colère de commerçants et déclenché des protestations de touristes, selon un journaliste de l'AFP sur place.Les manifestations ont eu lieu aux abords de la citadelle ainsi que dans le village de Machu Picchu, également connu sous son ancien nom d'Aguas Calientes. "J'ai payé mes billets (de train) avec Inca Rail pour une journée avec un guide touristique, nous avons même payé un supplément pour le bus qui nous emmène jusqu'au Machu Picchu, où se trouvent les ruines, et ils n'ont pas voulu nous laisser passer parce que nous n'avions pas de billet d'entrée", a déclaré à l'AFP Israel Gonzales Rizoo, touriste mexicain. Les commerçants de la ville ont également exprimé leur mécontentement. Des dizaines d'entre eux ont bloqué la voie ferrée pour empêcher la circulation des trains, exigeant de la part du ministère de la Culture la reprise de la vente de billets pour le Machu Picchu afin de relancer l'économie locale. Aucune explication n'a été donnée par les autorités à propos de la suspension décidée vendredi, mais les billets d'entrée au Machu Picchu font l'objet de quotas. Face aux manifestations, le ministère de la Culture a indiqué qu'il avait décidé de finalement reprendre la vente des billets, en respectant la limite fixée pour protéger le patrimoine archéologique. Il s'agit de la deuxième manifestation en un peu plus de deux semaines contre le manque de billets pour visiter ce site touristique. Avant les premières manifestations, environ 4.000 personnes pouvaient entrer quotidiennement dans la citadelle. Le ministère avait accepté fin juillet d'augmenter cette capacité à 5.000 personnes par jour. (Belga)