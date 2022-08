Tour du Portugal - Victor Langellotti remporte la 8e étape

Le Monégasque Victor Langellotti (Burgos-BH) a remporté la 8e étape du Tour du Portugal (2.1) entre Viana do Castelo et Fafe samedi sur 182,4 km. Le Portugais Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) reste en tête du classement général.Langellotti, 27 ans, s'est imposé devant l'Uruguyaen Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) et l'Américain Scott McGill. (Wildlife Generation Pro Cycling). Le Monégasque décroche ainsi le premier succès de sa carrière. Au classement général, Frederico Figueiredo conserve la tête avec 7 secondes d'avance sur Mauricio Moreira. Le Portugais Luis Fernandes (Radio Popular) est lui troisième à 38 secondes. Le Tour du Portugal se termine lundi avec un contre-la-montre de 18,6 km entre Porto et Vila Nova de Gaia. (Belga)