Un garagiste agressé par une vingtaine de personnes à Lokeren, un homme perd sa main

Un garagiste a été attaqué par une vingtaine de personnes, dans la nuit de vendredi à samedi, à la Zoomstraat, à Lokeren, en Flandre orientale. Plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air et la main d'un homme a été tranchée avec une barre de fer, a indiqué le parquet.Les faits se sont produits aux alentours de minuit. Les assaillants auraient ensuite réussi à prendre la fuite. À peu près au même moment, un homme dont la main avait été sectionnée s'est présenté à l'hôpital. Il semblerait que sa main ait été coupée avec une barre de fer à bord tranchant. Il est rapidement apparu que les deux incidents étaient liés. Quatre personnes ont été interpellées: le garagiste et son frère, l'homme dont la main a été coupée ainsi que l'homme qui l'a emmené à l'hôpital. Le parquet a saisi un juge d'instruction afin de faire la lumière sur les faits. La cause de l'incident doit encore être déterminée. (Belga)