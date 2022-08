Vague de chaleur - De fortes concentrations d'ozone à prévoir ce week-end

La Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) met en garde samedi sur les fortes concentrations d'ozone dans l'air en lien avec l'épisode caniculaire attendu ce week-end.Après le dépassement du seuil d'information européen en deux endroits en Flandre vendredi, de nouveaux dépassements pourraient se produire ces samedi et dimanche à la faveur d'un fort ensoleillement, de températures élevées et d'un vent faible. L'ozone se forme sous l'action du rayonnement solaire lors de la présence dans l'air d'importantes concentrations d'oxydes d'azote et des composés organiques volatiles (COV), des substances polluantes émises notamment par le trafic automobile, les industries et le secteur domestique. La présence d'ozone dans l'air peut provoquer des difficultés respiratoires, notamment lors d'efforts physiques importants, une éventuelle irritation des yeux, de la toux chez les personnes sensibles et une augmentation des symptômes chez les personnes asthmatiques. Il est dès lors recommandé aux personnes sensibles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires) d'éviter tout effort physique en plein air entre 12h00 et 22h00, et à l'ensemble de la population de s'abstenir de tout effort physique soutenu (comme le jogging, par exemple) durant cette période. (Belga)