6 Heures de Spa Moto - Niels Hattas/Ben Stuyck/Yves Bollaerts remportent les 6 Heures de Spa Moto

Niels Hattas, Ben Stuyck et Yves Bollaerts (BMW S1000RR) ont remporté ce dimanche les 6 Heures de Spa-Francorchamps Moto.L'édition 2022 des 6 Heures Moto a été particulièrement disputée puisque le trio Hattas/Stuyck/Bollaerts s'est imposé avec à peine 1:33 d'avance sur la Kawasaki ZX10RR de Jonathan Railton et James Edwards, qui a dû passer une fois de plus par la voie des stands. Le duo Gian Mertens/Nicky De Wit (Suzuki GSXR1000 & Kawasaki ZX10R) a terminé sur la plus petite marche du podium, à deux minutes des vainqueurs, mais s'est surtout imposé en classe 600 Pro. (Belga)