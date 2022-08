Alisée Pisane bat le record de Belgique du 1500 m et file en finale, Lucie Hanquet 13e

Alisée Pisane a profité des séries du 1500 m nage libre des championnats d'Europe de natation en grand bassin, dimanche matin à Rome, pour battre son premier record de Belgique seniors. La Waremmienne de 19 ans a pulvérisé son record personnel et signé le chrono de 16:26.20. Troisième de la 2e série, elle a réussi le 6e temps des 22 nageuses présentes et disputera la finale lundi soir (19h29) dans la capitale italienne.

Pisane efface des tablettes nationales les 16:29.28 de Eva Bonnet qui avaient été établis à Hodmezovasarhely en Hongrie le 8 juillet 2016. Son précédent record personnel était de 16:34.90, depuis le 29 mai de cette année à Samorin en Slovaquie. Lucie Hanquet a réussi le 13e chrono de la matinée en 16:48.41. L'Arlonaise de 18 ans, s'est classée 7e de la 3e et dernière série mais est demeurée assez loin de sa meilleure performance personnelle qui remonte au 24 avril dernier à Anvers en 16:42.59. Jeudi, les deux nageuses avaient battu leur record personnel lors des séries du 800 m libre. Alisée Pisane (8:44.88) et Lucie Hanquet (8:48.44) s'était classées respectivement 12e et 16e. (Belga)