Audi remporte la 44e édition des 24 Heures de Zolder

L'Audi R8 LMS GT2 PK Carsport de Stienes Longin/Bert Longin/Nicolas Saelens/Peter Guelinckx/Dries Vanthoor a remporté ce dimanche la 44e édition des 24 Heures de Zolder, quatrième manche du Belcar Endurance Championship.L'équipage Longin/Longin/Saelens/Guelinckx/Vanthoor a fait honneur à son statut de grand favori des 24 Heures de Zolder en s'imposant ce dimanche. Plus rapide que la concurrence, l'Audi consommait beaucoup plus et a dû s'arrêter à 27 reprises lors du double tour d'horloge. Ce qui ne l'a pas empêchée de s'imposer avec trois tours d'avance sur la Porsche 992 GT3 Cup Q1-Trackracing de Filip Teunckens, Jan Lauryssen, Tommy Rau et du Français Florian Latorre, malgré six arrêts de moins. On retrouve une autre Porsche sur la troisième marche du podium, celle du Belgium Racing pilotée par Michiel Haverans/Marc Goossens/Rodrigue Gillion/Nico Verdonck. Une 3e place qui s'est jouée pour deux secondes à peine. Avec ce septième succès, le Louvaniste Bert Longin (56 ans) est désormais le seul recordman de victoires aux 24 Heures de Zolder. Sur les 772 tours couverts, l'Audi en a mené 539. Six voitures différentes ont pointé en tête et il y a eu 26 changements de leader. Dans les différentes classes, c'est la Ligier JS2R de Frank Wilsens/Tim Jacobs/Steven Dewulf/Matthijs Wouters qui s'est imposée en GTB. Du côté des voitures de tourisme, victoire en TA pour la BMW M2 CS de Koen De Mulder/Tom De Boever/Damien Haelterman/Raf Van Belle/Jarno D'Hauw alors que la classe TB a été remportée par la BMW E90 325i de Davy Convents/Vincent Convents/Steve Raymakers/Yannick Dupont. (Belga)