Championnats européens - Jules Hesters: "En tant que sportif de haut niveau, vous vivez pour ce genre de moment"

Jules Hesters a offert dimanche une cinquième médaille à la Belgique, la quatrième en cyclisme sur piste, lors des championnats européens à Munich en décrochant le bronze sur la course à l'élimination. "En tant que sportif de haut niveau, vous vivez pour ce genre de moment", a réagi Hesters.

Déjà trois fois champion d'Europe de la discipline, Hesters, N.1 au classement UCI de l'élimination, a décroché sa première médaille chez les seniors. "Je voulais gagner une médaille ici", a précisé le Gantois. "Je commence lentement à réaliser que j'ai réussi. Sur le podium, j'étais à côté d'Elia Viviani et j'en ai profité. Je suis très heureux d'avoir remporté ma première médaille chez les élites. Je suis en train de progresser et j'espère pouvoir poursuivre sur cette lancée." Pour décrocher sa médaille, Hesters pense avoir roulé la "course parfaite". "Je suis resté longtemps hors de la zone dangereuse. J'ai parfois dû m'affirmer mais cela arrive dans une course comme l'élimination. Ce n'est jamais sûr. J'avais fait un pari avec Robbe Ghys. Il pensait que j'allais me casser la clavicule mais finalement je ne suis pas tombé et j'ai une médaille." Hesters a également été motivé par Lotte Kopecky qui avait remporté l'or sur la course aux points quelques minutes plus tôt. "Cela m'a motivé encore davantage. En tant que sportif de haut niveau, vous vivez pour ce genre de moment. J'avais très envie de décrocher cette médaille." (Belga)