Jambes: un homme de 24 ans disparu dans la Meuse à hauteur de la plage d'Amée

Dimanche après-midi, peu après 15h30, la zone de secours NAGE a été appelée pour une noyade dans La Meuse, à hauteur de la plage d'Amée à Jambes. Les recherches, qui ont duré 1h30, n'ont pas permis de retrouver l'homme de 24 ans. La cellule des personnes disparues de la protection civile devrait entreprendre de nouvelles recherches lundi ou mardi.Un jeune homme de 24 ans a disparu dans le fleuve La Meuse dimanche après-midi à la plage d'Amée, à Jambes. Un endroit pourtant interdit à la baignade. Peu après 15h30, deux plongeurs de la zone NAGE, un bateau de la zone de secours et un bateau de la police ont balayé le périmètre mais ne sont pas parvenus à retrouver le jeune homme. "Le courant était très faible et la visibilité était bonne mais après 1h30 de recherches infructueuses, nous avons dû les interrompre", confie le capitaine Olivier Gonze. La copine du jeune homme a expliqué aux pompiers qu'il avait quelques soucis de mobilité et qu'elle ne l'avait plus vu après le passage d'un bateau de plaisance dans ses parages. La cellule des personnes disparues de la protection civile a été prévenue et entreprendra de nouvelles recherches lundi ou mardi avec des moyens plus conséquents. (Belga)