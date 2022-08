"La meilleure sensation de ma carrière", reconnaît Vandoorne sacré champion du monde

"C'est la meilleure sensation jamais ressentie", a déclaré Stoffel Vandoorne à l'arrivée de la 16e et dernière épreuve du championnat du monde de Formule E, dimanche à Séoul. Deuxième de la course, le pilote Mercedes a été sacré champion du monde.

"Nous avons réalisé une saison très régulière. La voiture était fantastique et l'équipe a fait un excellent travail. Chacun d'entre nous le mérite. Ce que nous avons réalisé est quelque chose de spécial", a déclaré Vandoorne juste après la course. Vandoorne n'a remporté qu'une seule course cette saison, à Monaco, mais a terminé sur le podium dans huit des seize courses et inscrit des points dans quinze d'entre elles. Au classement final, il devance le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) qui était encore en lice pour le titre jusqu'à la dernière course. "Il m'a mis au défi jusqu'à la fin du championnat. Il en va de même pour Edoardo (Mortara, troisième au classement final, ndlr). Il était vraiment important de performer avec régularité. Ils comptent peut-être plus de victoires, mais j'étais plus souvent sur le podium", a souligné le nouveau champion du monde. "L'année a été épuisante. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce que moi et l'équipe avons fait est incroyable", a conclu Vandoorne. (Belga)