Météo: Toujours chaud malgré l'arrivée des nuages

Le temps sera assez ensoleillé avec toutefois des voiles d'altitude de plus en plus nombreux dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. En fin d'après-midi, davantage de champs de nuages moyens arriveront aussi depuis la frontière française. Les maxima se situeront entre 28 et 30 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne, et de 32 à localement 35 degrés ailleurs dans l'intérieur des terres. Le vent sera généralement faible de sud-est, puis plutôt de directions variées. A la côte, une brise de mer modérée de nord-nord-est se lèvera.Dimanche soir et durant la nuit, le ciel se couvrira et le risque d'averses augmentera au sud du sillon Sambre et Meuse, surtout après minuit. En fin de nuit, une intense averse pourrait également éclater ailleurs dans le pays. Les minima se situeront entre 15 et 19 degrés en haute Belgique et entre 19 et 22 degrés dans les autres régions. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra modéré de sud à sud-ouest depuis la frontière française. A la mer, le vent modéré de nord-est s'orientera au sud-sud-ouest. Lundi, des éclaircies alterneront avec des nuages et des averses. Par endroits, ces averses pourront être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront proches de 22 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 25 degrés à la mer et 27 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud- ouest. En soirée et durant la nuit de lundi à mardi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies parfois larges. En soirée, quelques intenses averses toucheront encore l'ensemble des régions. Puis, le temps deviendra progressivement plus sec. Dans le sud, le risque d'une averse persistera. Les minima varieront de 13 à 19 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-sud-ouest. (Belga)