Belle huitième place pour Hanne Verbruggen au marathon : "Je me suis sentie très forte"

Hanne Verbruggen était particulièrement heureuse lundi après sa huitième place lors du marathon des Championnats d'Europe d'athlétisme de Munich. La Flamande de 29 ans a terminé la course en 2h29:44, à peine trente secondes au-dessus de son record personnel. Elle a longtemps fait partie du groupe de tête et n'a lâché que dans les derniers kilomètres.

"Je suis très contente de ma course et de ma huitième place", a-t-elle déclaré en interview d'après course. "Je me sentais très bien, très forte, à tel point que j'ai même commencé à croire à une médaille alors qu'avant la course, j'aurais signé pour un top 20. J'ai senti que j'avais mon record personnel dans les jambes, mais j'ai fini par craquer après 37-38 kilomètres. Au final, ce n'est que la troisième fois que je cours un marathon sous les 2h30. On voit quand même que j'ai vécu une préparation compliquée." Verbruggen a été testée positive à la Covid-19 le mois dernier et n'a pas pu marcher pendant quinze jours. "J'ai aussi fait de l'asthme, ma capacité pulmonaire a été réduite. Ca a été dur, mais je suis très contente, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Je peux faire encore mieux." Le marathon féminin a débuté lundi à 10h30. "Je ne pense pas que ce soit une bonne heure pour commencer", a déclaré Verbruggen. "Avec un gros groupe de coureuses, on avait demandé d'avancer le départ, à 8 heures par exemple, mais l'organisation n'a pas voulu." (Belga)