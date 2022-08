Caves inondées à Hannut: fin des opérations de pompage

Plusieurs caves ont été inondées, lundi après-midi, en raison d'une rupture de canalisation souterraine survenue dans le centre de Hannut, ont indiqué les pompiers de la zone de Hesbaye qui ont terminé les opérations de pompage en début de soirée.

Une canalisation de distribution d'eau s'est rompue dans la rue de l'Église, inondant les caves d'au moins cinq commerces et d'une habitation privée, aussi sur la place Henri Hallet. Une équipe de la Société wallonne des eaux (SWDE) est intervenue pour évaluer les dégâts, localiser et colmater la fuite. Les pompiers ont pompé les caves et nettoyé les voiries tandis que les ouvriers communaux sécurisaient le lieu où a été découverte la fuite. Leur intervention s'est achevée vers 19h00. Un expert mandaté par la zone de secours se rendra mardi dans la pizzeria située le long de la rue de l'Église où les dégâts souterrains semblent plus importants, a expliqué le bourgmestre hannutois Manu Douette à l'agence Belga. (Belga)