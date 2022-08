Championnats européens - Nils Pittomvils 11e du décathlon après la 4e épreuve le saut en hauteur

Nils Pittomvils a franchi 2m02 au saut en hauteur, lundi en début de soirée lors de la 4e épreuve du décathlon des championnats d'Europe d'athlétisme de Munich. Cette performance lui a rapporté 822 points et son total provisoire se situe à 3.256 points. Il occupe la 11e place sur 19 concurrents encore présents.

Le Limbourgeois de 30 ans avait débuté sa journée en courant le 100 m en 11.32 (791 pts). Il a ensuite sauté 7m10 à la longueur (838 pts) et lancé le poids à 15m25 (805 pts). Il terminera sa journée lundi en courant le 400 m à 21h15. Mardi, sa seconde journée débutera par le 110 m haies (9h05) qui sera suivi par le lancer du disque (9h50 ou 10h55), le saut à la perche (11h30 ou 12h30), le lancer du javelot (18h30 ou 19h30) et le 1500 m (21h35). Le record personnel de Nils Pittomvils se situe à 8.222 points depuis le meeting de Götzis les 29 et 30 mais 2021. Il avait terminé 14e du décathlon de l'Euro 2014 de Zurich avec 7.852 points. (Belga)