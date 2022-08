Championnats européens - Nils Pittomvils 14e du décathlon à l'issue de la première jopurnée

Nils Pittomvils occupe la 14e place à l'issue de la première journée du décathlon des championnats d'Europe d'athlétisme, lundi à Munich. Après les cinq premières épreuves, le Limbourgeois de 30 ans totalise 4.021 points. Dans la 5e des dix épreuves, le 400 m il a été crédité du temps de 51.09, assez loin de son record personnel (48.94), qui lui a rapporté 765 points. Il a perdu trois places au classement à l'issue de cette épreuve.

Il avait débuté sa journée en courant le 100 m en 11.32 (791 pts), sauté 7m10 à la longueur (838 pts), lancé le poids à 15m25 (805 pts) et bondi à 2m02 à la hauteur (822 pts). Il a signé ses meilleures performances de la saison au 100 m, à la longueur et à la hauteur et une 2e performance absolue au poids. Le record personnel de Nils Pittomvils se situe à 8.222 points depuis le meeting de Götzis les 29 et 30 mais 2021. Après cinq épreuves il comptait 4.104 points et est donc en retard de 83 point ssur son record personnel. Le Suisse Simon Ehammer est en tête avec 4.661 points devant l'Italien Dario Dester (4.327) et le Norvégien Sander Skotheim (4.324). Mardi, sa seconde journée débutera par le 110 m haies (9h05) qui sera suivi par le lancer du disque (9h50 ou 10h55), le saut à la perche (11h30 ou 12h30), le lancer du javelot (18h30 ou 19h30) et le 1500 m (21h35). Le décathlon a été marqué dès sa première épreuve par un coup de tonnerre avec l'abandon du champion du monde d'Eugene le Français Kevin Mayer qui a renoncé dès le 100 mètres. (Belga)