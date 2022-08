Elise Mertens gagne 4 places en simple mais n'est plus N.1 mondiale en double

Elise Mertens est passée de la 37e à la 33e place au nouveau classement WTA publié lundi. En double, la Limbourgeoise a cédé sa 1e place mondiale à l'Américaine Coco Gauff. Mertens recule à la 4e place. Partenaire de la Belge en double, la Russe Veronika Kudermetova glisse quant à elle au 5e rang.

Elise Mertens et Veronika Kudermetova avaient été éliminées au 2e tour du tournoi WTA 1000 de Toronto la semaine dernière. En simple, la N1. belge a été battue au 2e tour dans l'Ontario. La N.2 belge Alison Van Uytvanck est 42e (+1). Maryna Zanevska gagne 4 places et retrouve le top 100 en 97e position, tandis que Greet Minnen, qui perd 12 places, quitte le top 100 pour pointer au 109e rang. Ysaline Bonaventure est 149e mondiale. Victorieuse de son 24e titre en carrière dimanche à Toronto, la Roumanie Simona Halep passe de la 15e à la 6e place. Son adversaire en finale, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia progresse de 8 places pour se hisser au 16e rang d'un classement toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek, devant l'Estonienne Anett Kontaveit et la Grecque Maria Sakkari. (Belga)