Invasion de l'Ukraine - La Russie propose un cessez-le-feu autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

La Russie a proposé un cessez-le-feu autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, cible de plusieurs tirs ces derniers jours. "Les dirigeants des Nations Unies et le chef de la diplomatie européenne ne devraient pas parler de démilitarisation mais de l'instauration d'un cessez-le-feu"; a déclaré Vladimir Rogov, représentant des forces d'occupation russes, selon l'agence russe Ria Novosti.Depuis plusieurs jours, la Russie accuse l'Ukraine d'être à l'origine des bombardements de la zone entourant la plus grande centrale nucléaire d'Europe. L'Ukraine pointe, elle, la Russie. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a mis en garde la semaine dernière contre un risque de catastrophe nucléaire et a appelé à une démilitarisation de la région. Dimanche, 42 pays, dont la Belgique, ont appelé la Russie à retirer ses troupes. (Belga)