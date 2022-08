Invasion de l'Ukraine - Les Russes qui gardent le silence sont complices de la guerre, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le peuple russe à faire entendre sa voix contre la guerre. "Le mal se déroule à une telle échelle que garder le silence équivaut à de la complicité", a-t-il déclaré dimanche soir dans son adresse vidéo quotidienne.

"Si vous avez la nationalité russe et que vous restez silencieux, cela signifie que vous ne vous battez pas, ce qui implique que vous la soutenez (la guerre, NDLR)", estime le président Zelensky. Ce dernier s'est adressé aux Russes en ukrainien, contrairement aux appels précédents qu'il avait fait en russe. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Près de six mois plus tard, la guerre y fait toujours rage. Selon les sondages d'opinion, la majorité des Russes soutiennent cette invasion. Ce n'est toutefois pas très significatif : en Russie, la critique du pouvoir est sévèrement punie. (Belga)