La première édition du festival Hear Hear a attiré quelque 15.000 visiteurs

Les amateurs de musique indépendante ont afflué dimanche sur la plaine du Pukkelpop à Kiewit, près de Hasselt (province du Limbourg), pour la première édition du festival Hear Hear, qui a débuté à 11h00. Quelque 15 000 personnes ont fait le déplacement, a indiqué l'organisation du Pukkelpop dimanche soir.Parmi les artistes présents, figuraient notamment Liam Gallagher, Pixies, Editors, Strand of Oaks, Balthazar, Whispering Sons et Parquet Courts, qui ont posé leurs guitares sous les chapiteaux du festival. Cette première édition s'est déroulée sous un soleil de plomb. Des points d'eau avaient été installés sur la plaine, où les festivaliers pouvaient remplir leurs bouteilles ou leurs gourdes. Des pulvérisateurs avaient également été prévus pour rafraîchir les visiteurs, tandis que de la crème solaire gratuite était proposée. "La Vlaams Kruis peut se réjouir d'une journée relativement calme, malgré la chaleur, qui était parfois accablante", a déclaré le porte-parole du Pukkelpop, Frederik Luyten. "Nous allons examiner dans les semaines à venir s'il y aura une suite l'année prochaine. L'enthousiasme et les visages rayonnants des festivaliers ne manqueront pas d'entrer en ligne de compte", a ajouté M. Luyten. Jeudi, ce sera au tour du festival Pukkelpop de prendre ses quartiers sur la plaine de Kiewit pour quatre jours de concerts et de découvertes musicales. (Belga)