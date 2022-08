Lourdes: des milliers de pèlerins de tous les âges célèbrent l'Assomption

Des milliers de pèlerins de tout âge et origine ont participé dimanche, à la veille d'une messe de l'Assomption, à une procession aux flambeaux à la gloire de la Vierge Marie au sanctuaire catholique de Lourdes, où 1,6 million de fidèles sont attendus cette année.

Quelque 15.000 personnes, selon la direction du sanctuaire, ont marché dimanche, peu après la tombée du jour, flambeau en main, derrière une statue blanche de la Vierge Marie, chantant et récitant à de nombreuses reprises des "Je vous salue Marie". Lundi, une messe de l'Assomption doit avoir lieu. La foule était précédée par des centaines de malades en fauteuil roulant. Venues du Portugal, Edite Antunes, 67 ans, et Maria Silva, 58 ans, ont dit leur "émotion" d'être là pour la première fois, d'autant qu'elles n'ont pas pu se rendre au sanctuaire portugais de Fatima depuis le début des restrictions sanitaires dues au Covid. Ces restrictions sanitaires ont beaucoup réduit depuis 2020 le nombre de pèlerins venant à Lourdes. Après être passé de quelque 3,5 millions de pèlerins par an avant la pandémie, ce chiffre est tombé à 800.000 en 2020, puis à 1,6 million en 2021. Ils devraient encore être autour de 1,6 million cette année, a déclaré à l'AFP le directeur de la communication du sanctuaire, David Torchala. Le sanctuaire, dont le budget de quelque 30 millions d'euros par an n'est financé que par des dons des fidèles, doit encore mettre jusqu'à trois quarts de ses 320 salariés au chômage partiel entre septembre et juin. (Belga)