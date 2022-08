Météo - Alternance d'éclaircies, de nuages et d'averses en début de semaine

Les éclaircies alterneront avec des nuages voire avec quelques averses locales lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses pourront par endroits être assez intenses et accompagnées d'orages. Les maxima seront proches de 22°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 24°C à la mer et 27 ou 28°C dans le centre du pays.

Quelques averses, intenses et orageuses, pourront encore se déclencher localement dans la soirée. Le temps deviendra ensuite généralement sec durant la nuit, avec des nuages et des éclaircies parfois larges. Les minima varieront de 13 à 19°C. Mardi, le ciel sera assez ensoleillé et parsemé de champs nuageux d'altitude. En cours de journée, des nuages cumuliformes bourgeonneront et pourront donner lieu à l'une ou l'autre averse mais en beaucoup d'endroits, le temps restera sec. Le mercure grimpera jusqu'à 25 ou 26°C à la mer ainsi qu'en Ardenne et 29 ou 30°C dans le centre du pays. Mercredi, une zone de pluie et d'averses parfois intenses et orageuses gagnera nos régions depuis la France. Les maxima varieront entre 22 et 27°C. (Belga)