Plus de 3.000 personnes aux festivités du 15 août au pied de la butte du Lion

Plus de 3.000 personnes se sont rendues durant le week-end du 15 août sur le site du Mémorial Bataille de Waterloo 1815, au pied de la butte du Lion, d'après l'exploitant du site, la société Kleber Rossillon. Diverses animations étaient prévues pour marquer l'anniversaire de la naissance de Napoléon. Des démonstrations assurées par des cavaliers spécialisés dans la reconstitution historique étaient notamment proposées, ainsi qu'un envol de montgolfières depuis le champ de bataille. Pour les organisateurs, le week-end est une réussite en termes de fréquentation.Si le vent de dimanche soir a empêché que les montgolfières prennent leur envol, celles qui ont décollé samedi soir juste à côté de la butte du Lion ont offert un beau spectacle aux amateurs. Quant aux démonstrations équestres, elles étaient assurées par les cavaliers regroupés au sein de l'association française "Les Écuyers de l'histoire", spécialisée dans la reconstitution historique avec des chevaux. Pour le nouveau directeur du Mémorial, Thibault Danthine, le succès de ce week-end du 15 août est encourageant. Il confirme l'intérêt de l'organisation d'événements grands publics pour dynamiser le site du champ de bataille et le faire mieux connaitre. "Nous devons nous ouvrir, élargir le public au-delà des férus d'histoire et de reconstitution, pour assurer la transmission de la mémoire", affirme Thibault Danthine. (Belga)