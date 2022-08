WNBA: Chicago Sky, Emma Meesseman et Julie Allemand, termine 2e de la saison régulière

Chicago Sky, l'équipe d'Emma Meesseman et Julie Allemand, s'est imposé 67-82 face à Phoenix Mercury dimanche en WNBA le championnat nord-américain de basket féminin. la franchise de l'Illinois termine la saison régulière à la 2e place.

Emma Meesseman, qui a joué 14:33, a marqué 11 points, capté 5 rebonds et donné 4 assists. Julie Allemand a marqué 3 points, pris un rebond et délivré 6 assists en 22:45 sur le parquet. Chicago, avec 26 victoires en 36 matches, termine 2e de la saison régulière derrière les Las Vegas Aces, qui présentent le même bilan mais prennent la 1e place grâce aux confrontations entre les deux équipes. Chicago, champion en titre, débutera ses play-offs à domicile mercredi face à New York Liberty, qui a fini 7e de la saison régulière. (Belga)