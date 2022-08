Championnats européens - De Clercq et Vanhove déçues après la course à l'américaine: "Une bonne leçon"

Katrijn De Clercq et Marith Vanhove n'ont pas réussi à briller lors de la course à l'américaine féminine des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, mardi à Munich. Le jeune duo belge a été doublé à six reprises pour prendre la 10e place (-120) sur les 12 équipes engagées. Après coup, Vanhove (19 ans) et De Clercq (20 ans) étaient déçues de ne pas avoir pu terminer un peu plus haut.

"Nous avons beaucoup appris dans cette course", a commenté Vanhove. "Nous avons essayé de faire de notre mieux et d'être en tête dès le début. Ça a marché pendant les 10 premiers tours. Dès le deuxième sprint, c'est devenu le chaos. Nous avons appris une bonne leçon ici. Nous avons besoin de quelques années supplémentaires pour devenir plus fortes. C'est évident. Mais nous sommes heureuses d'avoir eu la chance de commencer ici." Katrijn De Clercq a été déçue par les 6 dépassements subis par le duo. Le mois dernier, elle et Shari Bossuyt ont terminé 3es dans l'américain aux championnats d'Europe juniors à Anadia, au Portugal. "Et me voilà simplement renvoyée à la maison", a-t-elle soupiré. "Le niveau est très différent. Nous avons été dépassées 6 fois ici. C'est beaucoup. Nous avions espéré une meilleure performance. Il faut admettre que c'était trop dur pour nous aujourd'hui. Nous apprenons beaucoup, y compris sur le plan technique.Tout n'était pas mauvais lors de ces championnats d'Europe. Nous faisons des progrès et si nous pouvons continuer à le faire, nous serons meilleures la prochaine fois." (Belga)