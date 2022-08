Sécheresse - Feux de forêt dans le nord de l'Italie et en Sicile

Les pompiers combattent de violents feux de forêt dans le nord de l'Italie et en Sicile, indiquent mardi les autorités.Plusieurs corps de pompiers ont été appelés sur un incendie de forêt à l'ouest de la ville côtière de Rimini lundi soir. L'incendie s'est déclaré dans une zone piétonne du village de Civitella di Romagna à Forlì-Cesen. Les hommes du feu sont venus en aide à dix personnes. D'épais nuages ??de fumée étaient visibles et le feu constamment attisé par le vent fort, ont-ils expliqué. En Sicile, les pompiers combattaient mardi un incendie dans la municipalité côtière de Trabia, à l'est de Palerme. Selon les médias, l'incendie menace également certains immeubles résidentiels. Les résidents ont été mis en sécurité car il y avait un risque d'explosion des bouteilles de gaz. Selon les autorités, les principales raisons expliquant ces feux sont la sécheresse persistante, la négligence ou les incendies criminels. (Belga)