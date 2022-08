Tour du Danemark - Olav Kooij remporte la première étape devant Jasper Philipsen, Egan Bernal de retour

Olav Kooij (Jumbo-Visma) s'est adjugé la première étape du Tour du Danemark (2.Pro). Après 222,6 kilomètres entre Alleord et Koge, le coureur néerlandais de 20 ans s'est imposé au sprint devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), signant sa 13e victoire en carrière. Il devient le premier leader de l'épreuve.

Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education EasyPost) et Arvid De Kleijn ( Human Powered Health) complètent le top 5. Ce 32e Tour du Danemark était aussi l'occasion pour Egan Bernal de reprendre le chemin de la compétition après sa terrible chute le 24 janvier deernier en Colombie lors d'un entraînement. Le Colombien de 25 ans, vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro en 2021, a terminé 104e à 2:06 à l'issue pour sa première course de la saison. Mercredi, un contre-la-montre de 12,2 kilomètres tracé à Assens sera le théâtre de la 2e étape. Le Tour du Danemark, remporté en 2021 par Remco Evenepoel, qui sera au départ du Tour d'Espagne vendredi à Utrecht, se ponctuera samedi à Vejle. (Belga)