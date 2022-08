Championnats européens - Performances de premier plan pour Adrien Rassenfosse et Cédric Nuytinck

Adrien Rassenfosse et Cédric Nuytinck sont parvenus à se qualifier pour les seizièmes de finale de l'Euro de tennis de table, mercredi soir à Munich. Pour y arriver, les deux Belges ont battus des joueurs mieux classés qu'eux au ranking de la fédération internationale.

Cédric Nuytinck (WTT 89) était opposé à l'Autrichien Robert Gardos, 39e au classement mondial de World Table Tennis et champion d'Europe en 2012. Le Belge de 29 ans s'est imposé 4 sets à 1 (14-12, 5-11, 11-7, 13-11 et 11-6) après 41 minutes de match. Il défiera le Français Alexis Lebrun, 30e mondial et tombeur de Martin Allegro (WTT 86). Le Belge a fait de la résistance mais s'est finalement incliné en cinq sets (16-14, 11-13, 11-9, 11-7, 11-7) en 35 minutes de match. Deux autres Français étaient opposés aux pongistes belges. Adrien Rassenfosse (WTT 132) a créé une autre petite surprise en s'imposant, au bout du suspense, face à Simon Gauzy, 27e joueur du monde. Mené 3 sets à 2, Le Pepin a finalement enlevé la victoire après 7 sets (11-9, 8-11, 11-7, 12-14, 2-11, 11-7, 11-7) et 54 minutes. Il affrontera le Croate Tomislav Pucar (WTT 47) pour une place en huitièmes. De son côté, Florent Lambiet (WTT 240) n'a pas pu signer pareille performance, lui qui s'est incliné devant Félix Lebrun (WTT 70) sur le score de 1-4 (9-11, 11-4, 11-7, 11-7, 11-8). (Belga)