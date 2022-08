Chloé Caulier 8e du combiné en escalade à Munich, le titre européen pour Janja Garnbret

Chloé Caulier a pris la 8e place du combiné aux championnats d'Europe d'escalade mercredi à Munich, Allemagne à l'issue de la seconde épreuve au programme, la difficulté (lead).

Sixième de l'épreuve de blocs (58,9 pts) et huitième en difficulté (30 pts), la Bruxelloise, 25 ans, a totalisé 88,9 points. Les points reçus en difficulté dépendent du niveau atteint dans la voie. Atteindre le sommet dans un temps imparti de 6 minutes rapporte 100 points. La Slovène Janja Garnbret, 23 ans, première championne olympique de l'histoire et double championne d'Europe à Munich en difficulté et en blocs, a réussi le triplé en Bavière Avec presque le maximum de points possibles (199,9 pts sur 200), elle remporte le combiné devant sa compatriote Mia Krampl (180,9 pts) et l'Autrichienne Jessica Pilz (180,6 pts), qui complètent le podium. Quatrième de l'épreuve de blocs (boulder) et 16e de l'épreuve de difficulté (lead), Chloé Caulier s'était qualifiée parmi les 8 finalistes pour disputer ce combiné. Cette combinaison sera celle proposée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour la première fois aux JO de Tokyo, l'escalade rassemblait les trois disciplines: vitesse, difficulté et blocs. Pour Paris, seules les épreuves de blocs et de difficulté sont en effet reprises dans le combiné. Il n'y a pas de grimpeurs belges en finale du combiné à l'Euro chez les messieurs jeudi. (Belga)